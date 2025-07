TCHAD

Tchad : Le Ministre de l'Éducation en Mauritanie pour le lancement du Projet Sahel Relance et la création d'EduSahel

Alwihda Info | Par Peter Kum - 20 Juillet 2025

Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, le Dr. Aboubakar Assidick Choroma, a quitté N'Djaména ce dimanche 20 juillet 2025 à la tête d'une importante délégation à destination de Nouakchott, en Mauritanie. Il est accompagné de la Ministre Déléguée auprès du Ministre des Finances, chargée de l'Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, Mme Fatimé Haram Acyl, ainsi que de cadres de l'enseignement supérieur et du Ministère de l'Éducation Nationale.