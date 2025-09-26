Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Ministre de la Justice et le HCDH renforcent leur coopération


Alwihda Info | Par - 26 Septembre 2025


Le ministre de la Justice et des Droits humains, le Dr Youssouf Tom, a reçu en audience, le mardi 23 septembre 2025, le représentant pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), Haouansou Félix. Il était accompagné de l'assistant au Programme, Mougabé Kissim Désiré.


  La rencontre, qui s’est tenue en présence du directeur des Droits de l'Homme, Mbaïndigra N. Valéry, a porté sur le renforcement de la coopération en matière de droits humains entre le HCDH et le ministère.
 

Le HCDH salue les avancées tchadiennes

 
De prime abord, le représentant pays du HCDH, Haouansou Félix, a félicité le Dr Youssouf Tom, théoricien et praticien du droit, pour sa nomination à la tête du ministère.

 
Il a notamment salué les initiatives du ministre ayant abouti à la mise en place d'une Commission de suivi et de contrôle des conditions carcérales, à la libération de personnes détenues illégalement et à la signature du Protocole de Convention contre la torture. Le diplomate a également souligné l'importance de la loi sur la protection des Défenseurs des Droits de l'Homme, actuellement en cours d'élaboration.

 
M. Haouansou Félix s'est réjoui de l'excellence des relations entre les deux institutions, qu'il a qualifiées d'exemplaires. Il a profité de l'occasion pour informer le ministre de la création prochaine d'un bureau du HCDH dans l'est du pays, à Abéché, et a salué l'élaboration technique d'une Politique nationale des Droits de l'Homme, qu'il juge une avancée considérable. Il a enfin souhaité tenir des rencontres périodiques avec le ministre pour échanger sur des questions relatives aux droits humains.

 
Le Dr Youssouf Tom a marqué son approbation pour ces échanges réguliers et a exprimé toute sa gratitude au HCDH pour son soutien et son accompagnement dans l'effort de consolidation de l’État de droit au Tchad.
Peter Kum
