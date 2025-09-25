Tchad : à N’Djamena, trois jeunes condamnés à 5 ans de prison pour un braquage nocturne

Le mardi 22 septembre 2025, le tribunal de grande instance de N’Djamena a jugé un groupe de trois jeunes, accusés d’avoir commis un vol dans le quartier Raw-Raw.



Ils étaient poursuivis pour avoir dérobé, au cours de la nuit, la somme de 42 000 francs, ainsi que trois téléphones portables. Après examen du dossier et en se référant aux articles 433 et 401 du Code pénal, la Cour a condamné les prévenus à cinq ans d’emprisonnement ferme.



La décision a été assortie d’une régularisation de l’arrêt, et du renvoi du mandat de dépôt. Cependant, l’avocat de la défense a vivement contesté la légitimité de la procédure, remettant en cause l’arrêt mentionné par la Cour.



Il a rappelé que ses clients avaient déjà passé une vingtaine de jours en détention préventive, et a plaidé pour l’arrêt des poursuites ou, à défaut, le dessaisissement du tribunal.