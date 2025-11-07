Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Formation du PATN à Sarh sur la Gestion des Plaintes Citoyennes


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 9 Novembre 2025


Le Projet d’Appui à la Transformation Numérique du Tchad (PATN) poursuit son engagement en faveur d'une gouvernance plus participative et transparente. Dans ce cadre, un atelier de formation s’est tenu le 8 octobre 2025 au palais des arts et de la culture Ngarta Tombalbaye de Sarh.


  Organisé par le Ministère des Télécommunications, de l’Économie Numérique et de la Digitalisation de l’Administration, cet atelier avait pour thème : « Mécanismes de Gestion des Plaintes (MGP) pour une mise en œuvre participative, transparente et responsable ».

 
L’objectif principal de cet atelier est de renforcer les capacités du Comité Provincial d’Action (CPA) du Moyen-Chari sur les outils et techniques de gestion des plaintes citoyennes. Les participants ont appris à collecter, analyser et suivre efficacement les doléances des populations, afin de favoriser une meilleure transparence et une plus grande redevabilité dans la mise en œuvre du PATN.

 

  Ce mécanisme vise à donner la parole aux citoyens et à permettre une résolution rapide et équitable des plaintes liées à l’exécution des projets numériques sur le terrain.

Honoré Mindra, président du comité provincial du PATN du Moyen-Chari, a déclaré :
« Le mécanisme de gestion des plaintes est un outil essentiel pour garantir la participation citoyenne, la redevabilité et la confiance des populations dans la mise en œuvre du PATN. »

 

Seibou Siri, chef de mission et spécialiste en développement social, a rappelé que la réussite du PATN dépend largement de la bonne compréhension et de l’utilisation des mécanismes de gestion des plaintes par les acteurs locaux. Il a encouragé les membres du comité à s’approprier pleinement les outils présentés :
« Il est essentiel que les membres du comité maîtrisent ces outils pour garantir la transparence et l’efficacité du projet. »


Les membres du CPA ont été initiés aux différentes étapes du processus de gestion des plaintes, depuis la réception jusqu’à la clôture des dossiers, en passant par l’analyse, la classification et le suivi des cas signalés. Des exercices pratiques et des études de cas concrets ont permis d’illustrer comment appliquer efficacement ces mécanismes sur le terrain.

 

  Cet atelier de formation constitue une étape cruciale pour améliorer l’écoute des citoyens et renforcer la transparence dans la mise en œuvre des projets numériques au Tchad. Le PATN s’affirme ainsi comme un catalyseur de changement, promouvant la participation active des populations dans le processus décisionnel et la gestion des plaintes.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
Tchad : Inspection finale du Pont de Chagoua avant réception

