TCHAD

Tchad : Une mission gouvernementale à Ngoura, dans la province du Hadjer-Lamis


Alwihda Info | Par - 10 Novembre 2025


Une mission gouvernementale conduite par le ministre d'État, ministre de l'Administration du Territoire, Limane Mahamat, composée du ministre de la Justice, Dr. Youssouf Tom, et du ministre de la Sécurité Publique, Ali Ahmat Aghabache, a été dépêchée sur les lieux du drame le 5 novembre 2025.


  Le village Débibé, frontalier entre les provinces du Barh El-Ghazel et du Hadjer-Lamis, a été le théâtre de violents affrontements entre deux communautés autour d'un puits implanté à la frontière des deux dites provinces. Bilan : 33 morts, une trentaine de blessés, des habitations et pâturages incendiés ainsi que des biens matériels.


 

Intervention de la mission gouvernementale

 
Dès son arrivée sur les lieux des affrontements où les forces de défense et de sécurité ont ramené le calme, la mission gouvernementale — venue s'enquérir de la gestion du conflit et de son ampleur, établir les responsabilités et compatir avec les parents des victimes — a eu une rencontre avec les Délégués Généraux du Gouvernement auprès de la province du Barh El-Ghazel, le Général Abdelaziz Tchang Lang Tokama, et de la province du Hadjer-Lamis, le Général Ahmat Kardayo, ainsi que des responsables militaires.

 
Ils ont informé les membres du gouvernement de l'arrestation d'un commandant de compagnie de gendarmerie du Barh El-Ghazel, d'un chef de canton, de la récupération de six armes à feu et de plusieurs armes blanches. La délégation gouvernementale a instruit toutes les autorités administratives et les responsables militaires de désarmer systématiquement les parties en conflit.

 
 

Cause et appel au calme

 
Par la suite, la mission s'est entretenue avec les chefs traditionnels. Selon eux, tout est parti de la non-délimitation de la frontière entre la province du Barh El-Ghazel et la province du Hadjer-Lamis.

 
La délégation a demandé aux chefs traditionnels de sensibiliser leurs administrés à la cohabitation pacifique et aux détenteurs illégaux d'armes à feu de les remettre immédiatement aux autorités compétentes.
Peter Kum
