Tchad : La ministre des Transports s’entretient avec le directeur général de l’ASECNA





En sa qualité de présidente en exercice du Comité des ministres de l’Agence, elle a échangé avec lui sur plusieurs sujets d’actualité, notamment les revendications des représentants des travailleurs, les préparatifs de la session extraordinaire de novembre prochain, et la mise en œuvre des projets stratégiques au Tchad.



Dialogue social et préparatifs institutionnels

Sur le plan institutionnel, la ministre a encouragé la direction générale à maintenir un dialogue social constant avec les agents de l’ASECNA afin de préserver un climat social apaisé. Elle a également confirmé que le Sénégal, pays hôte du siège de l’Agence, a accepté d’abriter la prochaine session extraordinaire.



La ministre a insisté sur l’importance de mettre à disposition des ministres, dans les délais impartis, les documents de travail nécessaires pour assurer une meilleure préparation des assises. Elle a d'ailleurs plaidé pour une représentativité accrue des cadres tchadiens dans les instances dirigeantes de l’Agence, conformément à la vision des plus hautes autorités du pays.



Urgence des projets nationaux et communautaires

Concernant les investissements nationaux, la ministre a rappelé l’urgence de la mise en œuvre des projets inscrits dans le budget rectifié 2025, notamment la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires de Fada, Abéché, Am Timan et Faya. Ces interventions sont jugées prioritaires pour des raisons techniques, sécuritaires et opérationnelles majeures.



Enfin, Fatima Goukouni Weddeye a insisté sur l’exécution rapide des projets communautaires. Ces derniers incluent la réhabilitation du système énergétique de l’aéroport de N’Djaména, le renforcement des compétences nationales et le recrutement de 27 contrôleurs aériens.