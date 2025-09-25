Alwihda Info
TCHAD

Tchad : tentative de vol à la poudre de piment à Farcha, l’affaire renvoyée devant le tribunal


Alwihda Info | Par Gontrang Temandang - 25 Septembre 2025



Tchad : tentative de vol à la poudre de piment à Farcha, l’affaire renvoyée devant le tribunal Il y a quelques mois, une agression spectaculaire s'était produite à Farcha, dans le 1er arrondissement de N’Djamena, ce mardi aux environs de 13 heures.

Deux individus à moto ont attaqué deux hommes en leur jetant de la poudre de piment au visage, dans le but de s’emparer d’une moto neuve. Aveuglées par la poudre, les victimes ont tenté de résister, mais l’une d’elles a reçu un coup de couteau. S’ensuivit une bagarre, durant laquelle les deux agresseurs ont réussi à blesser leurs cibles.

Profitant de la confusion, l’un des assaillants s’est enfui avec la moto, vraisemblablement en direction de la frontière tchado-camerounaise, tandis que son complice a été maîtrisé par la population alertée par les cris.

Présenté au tribunal de grande instance de N’Djamena, l’accusé n’a pas nié les faits, confirmant l’implication de son complice toujours en fuite. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt en attendant son jugement.

Les victimes réclament chacune 450 000 FCFA pour les frais médicaux, soit un total de 900 000 FCFA, ainsi que 850 000 FCFA correspondant au prix de la moto volée. En outre, elles exigent 10 millions FCFA de dommages et intérêts. L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie. Les deux prévenus sont poursuivis pour vol aggravé et association de malfaiteurs. Gontran Temandang


Tchad : les jeunes bâtisseurs de la paix se réjouissent de l'accord de Miski

