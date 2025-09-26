Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : 18 mois de prison avec sursis pour menaces de mort envers son père


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 26 Septembre 2025



Tchad : 18 mois de prison avec sursis pour menaces de mort envers son père
Un procès s’est tenu au Tribunal de grande instance de N’Djamena, concernant un détenu de la maison d’arrêt de la capitale.

Le jeune homme était poursuivi pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de son père, de plusieurs membres de sa famille et de ses voisins, avant de blesser grièvement son cousin. Selon l’enquête, l’affaire trouve son origine dans des tensions familiales. Le père de l’accusé le considérait comme un oisif, refusant de travailler et provoquant sans cesse des conflits.

Afin de le responsabiliser, il l’avait envoyé dans son village natal pour y exercer une activité de vente de crédits téléphoniques. Mais le jeune homme avait rapidement abandonné cette occupation et était revenu à N’Djamena, où il avait repris ses menaces à l’égard de ses proches.

Face à cette situation devenue intenable, la famille avait porté plainte, espérant qu’une sanction judiciaire l’amènerait à changer de comportement. À l’issue de l’audience, le tribunal l’a condamné à 18 mois de prison avec sursis.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/09/2025

Tchad : La ministre des Transports s’entretient avec le directeur général de l’ASECNA

Tchad : La ministre des Transports s’entretient avec le directeur général de l’ASECNA

​Tchad : Le Congrès valide la création d’une Commission spéciale pour la révision de la Constitution ​Tchad : Le Congrès valide la création d’une Commission spéciale pour la révision de la Constitution 26/09/2025

Populaires

N’Djamena accueille le Colloque international sur la lutte contre les discours de haine, couplé au 30ᵉ anniversaire de la HAMA

25/09/2025

Tchad : à N’Djamena, trois jeunes condamnés à 5 ans de prison pour un braquage nocturne

25/09/2025

Tchad : tentative de vol à la poudre de piment à Farcha, l’affaire renvoyée devant le tribunal

25/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/09/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter