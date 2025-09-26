Tchad : Les jeunes de Sissi et Dougoul s’engagent dans la lutte contre le choléra





Dans le cadre de leur plan d'action communautaire, ces jeunes engagés ont organisé des opérations de salubrité et d'assainissement au sein même de l'hôpital de Sissi. Ces actions visent à améliorer l'hygiène des infrastructures hospitalières, créant un environnement plus sain pour les patients et le personnel médical. Selon Yacoub Goudje, représentant de ce groupe de jeunes, cette mobilisation témoigne d'un engagement durable. « Cette activité n'est pas la première ni la dernière », a-t-il déclaré, soulignant la détermination de la jeunesse à inscrire ses efforts dans la durée.





Cette démarche volontaire illustre une prise de conscience forte de la jeunesse locale face aux enjeux de santé publique qui touchent leur territoire. L'engagement de ces jeunes citoyens représente un exemple inspirant de solidarité communautaire et de responsabilité collective.





Leur action coordonnée démontre que la lutte contre les épidémies nécessite la mobilisation de tous les acteurs de la société. Cette initiative s'avère d'autant plus cruciale dans le contexte actuel, où la prévention et l'hygiène constituent des armes essentielles contre la propagation du choléra et d'autres maladies infectieuses dans la province.