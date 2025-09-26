Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Les jeunes de Sissi et Dougoul s’engagent dans la lutte contre le choléra


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 26 Septembre 2025


Face à l’épidémie de choléra qui sévit dans le département d’Abtouyour, les jeunes des villages de Sissi et Dougoul ont pris l'initiative de mener des actions concrètes pour préserver la santé de leur communauté et des villages environnants.


Tchad : Les jeunes de Sissi et Dougoul s’engagent dans la lutte contre le choléra


  Dans le cadre de leur plan d'action communautaire, ces jeunes engagés ont organisé des opérations de salubrité et d'assainissement au sein même de l'hôpital de Sissi. Ces actions visent à améliorer l'hygiène des infrastructures hospitalières, créant un environnement plus sain pour les patients et le personnel médical.

 

Selon Yacoub Goudje, représentant de ce groupe de jeunes, cette mobilisation témoigne d'un engagement durable. « Cette activité n'est pas la première ni la dernière », a-t-il déclaré, soulignant la détermination de la jeunesse à inscrire ses efforts dans la durée.

 
Cette démarche volontaire illustre une prise de conscience forte de la jeunesse locale face aux enjeux de santé publique qui touchent leur territoire. L'engagement de ces jeunes citoyens représente un exemple inspirant de solidarité communautaire et de responsabilité collective.

 
Leur action coordonnée démontre que la lutte contre les épidémies nécessite la mobilisation de tous les acteurs de la société. Cette initiative s'avère d'autant plus cruciale dans le contexte actuel, où la prévention et l'hygiène constituent des armes essentielles contre la propagation du choléra et d'autres maladies infectieuses dans la province.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/09/2025

Tchad/Venezuela : Coopération renforcée en marge de la 80ᵉ AG de l’ONU

Tchad/Venezuela : Coopération renforcée en marge de la 80ᵉ AG de l’ONU

Tchad : La ministre des Transports s’entretient avec le directeur général de l’ASECNA Tchad : La ministre des Transports s’entretient avec le directeur général de l’ASECNA 26/09/2025

Populaires

N’Djamena accueille le Colloque international sur la lutte contre les discours de haine, couplé au 30ᵉ anniversaire de la HAMA

25/09/2025

Tchad : à N’Djamena, trois jeunes condamnés à 5 ans de prison pour un braquage nocturne

25/09/2025

Tchad : tentative de vol à la poudre de piment à Farcha, l’affaire renvoyée devant le tribunal

25/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/09/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter