TCHAD

Tchad : Le Ministre de la Sécurité Publique interdit une marche ainsi qu'une manifestation pacifique du parti le Républicain

Alwihda Info | Par Peter Kum - 9 Février 2024

Le Ministre de la Sécurité Publique et de l'immigration dans un communiqué signé le 9 février 2024, a interdit une marche ainsi qu'une manifestation pacifique pour non respect des textes de la République et risque de trouble à l'ordre public.