Tchad : Le Ministre des Affaires Étrangères en visite de travail en Italie où il représentera le Président de Transition au Sommet Italie-Afrique

L'événement est une opportunité idéale pour discuter du Plan Mattei lors du sommet. Ce plan est une plateforme de projets initiée par l'Italie qui sera présentée à l'Union européenne pour un partenariat juste et égalitaire avec les pays africains. Le Sommet Italie-Afrique offrira également une occasion privilégiée d'échanger au plus haut niveau des expériences et de proposer des solutions concrètes aux défis communs.



La délégation tchadienne dirigée par SEM le Ministre d'Etat, l'Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif saisira cette opportunité pour organiser des rencontres bilatérales avec l'Italie ainsi qu'avec d'autres partenaires présents à Rome afin de renforcer nos relations d'amitié et de coopération.



Ce sommet revêt donc une importance capitale dans le cadre du renforcement des liens entre les pays africains et l'Italie tout en permettant un échange fructueux sur les enjeux majeurs qui touchent ces régions.