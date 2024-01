Tchad : Le Ministre des Affaires étrangères se réjouit de la libération des Tchadiens emprisonnés au Benin depuis près de deux ans

Dans une publication sur le site du ministère, il a remercié les plus hautes autorités de l'Etat, y compris le Chef de l'Etat et l'ancien Premier Ministre, pour leur implication personnelle ayant grandement contribué à cette issue positive. Il a également salué le travail important fourni par le consul du Tchad au Bénin ainsi que par l'ensemble de la colonie tchadienne dans ce pays. De plus, il a souligné l'action décisive de Mme Le Secrétaire d'Etat Kassiré Housna Isabelle lors de son récent passage à Cotonou qui a accéléré le processus menant à la libération des compatriotes. Enfin, il a exprimé sa gratitude envers les autorités béninoises pour leur coopération.



Les huit Tchadiens avaient été arrêtés en mai 2022 au Bénin et ont finalement retrouvé leur liberté le 11 janvier 2024. Ils avaient été appréhendés à la frontière du Bénin et accusés d'appartenir à une organisation terroriste alors qu'ils étaient en réalité des commerçants et chauffeurs exerçant entre le Tchad et le Bénin.



Cette issue heureuse est un motif de soulagement pour toute la nation tchadienne et témoigne du pouvoir diplomatique et politique mis en œuvre pour aboutir à cette libération tant attendue.