Tchad Le Ministre des Postes éclaircit les journalistes sur l'accord numérique Tchad-Cameroun

Dans son introduction, le Dr Boukar Michel a exposé l’objectif de la mission qui l’a conduit au Cameroun, une mission initiée par la Très Haute Hiérarchie du pays afin de trouver des solutions aux problèmes de connectivité avec le Cameroun. Il a rappelé que les fréquentes coupures des communications électroniques, notamment du service internet, sont dues à la connexion actuelle du Tchad avec le Cameroun via les infrastructures de Cameroon Telecommunications (CAMTEL).





Le Ministre a souligné que le Tchad est également connecté au réseau mondial via le Soudan. Cependant, en raison du conflit actuel dans ce pays voisin, le Tchad ne dispose actuellement que d’une seule voie de sortie numérique fiable, qui passe par le Cameroun au niveau de Kousséri. En cas de problèmes techniques sur cette route numérique, le pays risque un isolement numérique.





Pour éviter cette dépendance à un unique point de désenclavement numérique, le Tchad explore activement d’autres câbles océaniques. Le projet de la Dorsale Transsaharienne à fibre optique, reliant le Tchad au Niger, au Nigeria et à l’Algérie, permettra, une fois achevé, de connecter le pays à l’océan Atlantique. Des perspectives de connexion avec l’Égypte vers la Méditerranée et la Mer Rouge sont également envisagées.







OUVERTURE D’AUTRES VOIES DE RACCORDEMENT NUMÉRIQUE AVEC LE CAMEROUN





Pour pallier ces difficultés, le Dr Boukar Michel a expliqué que plusieurs points ont été abordés avec la partie camerounaise, notamment l’analyse de la qualité de service et les actions d’amélioration, ainsi que l’interconnexion des infrastructures numériques.



:

Concernant l’analyse de la qualité de service, il a été convenu d’identifier les segments critiques sur le backbone Touboro - Madingring et Yagoua - Kousséri, de résoudre en urgence les tronçons fragiles et d’optimiser le temps de latence de la transmission.





Pour l’interconnexion des infrastructures numériques, le Cameroun s’est engagé à rendre opérationnel dans les plus brefs délais le tronçon Nana-Mbéré (dans un délai de deux semaines) et à finaliser la liaison Yagoua - Bongor avant la fin juin 2025. Ces mesures permettront au Tchad de disposer d’une deuxième voie de sortie numérique et d’éviter les coupures d’interconnexion sur la ligne Yagoua-Kousséri-N’Djaména.





Afin d’améliorer la fluidité des données numériques, les capacités desservies seront augmentées à plus de 100 Gigabits par seconde pour un meilleur acheminement du trafic numérique. Des perspectives concernant le projet Clean Corridor, visant à sécuriser les interconnexions numériques entre Kribi et Kousséri, ont également été évoquées. De plus, des équipements de monitoring seront installés par le Tchad sur les infrastructures numériques camerounaises pour vérifier et mesurer les capacités allouées.





La question de l’accès illégal aux infrastructures numériques a également été abordée. CAMTEL s’est engagé à déconnecter les fournisseurs d’internet (ISP) tchadiens illégaux présents sur la fibre optique Tchad-Cameroun, car désormais seules SOTEL et SAFITEL ont le monopole de l’exploitation de cette route digitale.







POUR UNE INTÉGRATION NUMÉRIQUE ET DES BONNES PERSPECTIVES POUR LE CONSOMMATEUR TCHADIEN





Poursuivant ses explications, le Ministre des Télécommunications a évoqué les discussions concernant la révision des tarifs et la question de la dette du Groupe SOTEL envers CAMTEL. Des discussions seront initiées avec le Ministère en charge des finances pour l’apurement de ces dettes.





Pour l’intégration régionale, le point sur le roaming Tchad-Cameroun n’a pas été négligé, afin de permettre aux usagers des deux pays d’utiliser leur carte SIM lors de leurs déplacements. L’interférence des signaux des opérateurs de téléphonie mobile du Cameroun dans certaines villes frontalières du Tchad a également été débattue.





Le Ministre a rappelé que les prix d’accès aux services internet ont été revus à la baisse il y a quelques années grâce à l’implication directe du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Les opérateurs Moov Africa Tchad et Airtel Tchad ont été incités à proposer des prix accessibles à la population afin de favoriser l’inclusion numérique. La défiscalisation des téléphones portables, des ordinateurs et autres équipements numériques témoigne de l’engagement des autorités tchadiennes à promouvoir la transformation numérique du pays et de ses citoyens.





Cette approche est toujours soutenue par le Chef de l’État. Avec l’arrivée de l’opérateur satellitaire STARLINK sur le marché tchadien, les prix d’accès à internet deviendront plus abordables, a conclu le Ministre des Télécommunications, de l’Économie Numérique et de la Digitalisation de l’Administration, le Dr Boukar Michel.





Ont également participé à cette conférence de presse, aux côtés du Ministre, le Directeur Général de l’ARCEP, Monsieur Haliki Choua Mahamat, le Directeur Général des Télécommunications et de l’Économie Numérique, Monsieur Hamid Djeroua Moura, le Directeur Général de SAFITEL, Monsieur Hamid Abakar Adoum Haggar, ainsi que le Directeur Général du Groupe SOTEL TCHAD, Monsieur Youssouf Mahamat Saleh Annadif.