Tchad : Le Mouvement Démocrates Africains lance officiellement ses activités

Le MODEMA est né d'une urgence : celle de répondre aux aspirations de changement d'une génération entière de Tchadiens. Sa démarche est le fruit de la réflexion de la jeunesse, des intellectuels et de l’ensemble des citoyens, qu’ils soient au pays ou dans la diaspora. Ce mouvement reflète une prise de conscience face aux maux qui rongent leur société. Le MODEMA se veut porteur d’une nouvelle vision pour le Tchad, une vision fondée sur l'unité nationale, le développement durable et une gouvernance transparente et inclusive.



En effet, une nation solide repose sur l'unité de son peuple et la force de ses institutions. C’est pourquoi le MODEMA s'engage résolument en faveur de la cohésion nationale et d'une réforme des forces armées. Le mouvement croit qu’un Tchad uni passe par une armée forte et inclusive. Puisque le progrès économique est l’ossature d'un développement social durable, le MODEMA souhaite dynamiser l’économie tchadienne pour faire du Tchad une terre de prospérité. Il est essentiel de préserver l’environnement et de corriger les inégalités régionales qui affaiblissent la cohésion nationale.



C’est dans cette optique que le mouvement propose un programme politique simple, incarnant une vision ambitieuse pour le Tchad. Ce projet ne repose pas sur des promesses vides, mais sur un engagement sincère et une volonté de réformes.