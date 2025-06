Tchad : Le Mouvement des Jeunes Solidaires d’Afrique (MJSA) lance ses activités

Fondé dans un contexte de défis sociaux et économiques majeurs, le MJSA aspire à incarner une nouvelle dynamique portée par la jeunesse. Enregistré le 27 décembre 2022 et autorisé à fonctionner depuis le 30 novembre 2024, le mouvement se veut un acteur clé du changement. "Nous refusons d’être une génération de spectateurs. Nous choisissons d’être des acteurs du changement, des bâtisseurs de progrès et des défenseurs d’une Afrique unie, forte et prospère", a déclaré le Président du MJSA.





Une réponse aux défis de la jeunesse africaine





Le MJSA se positionne comme une réponse directe aux nombreux défis auxquels sont confrontés les jeunes Tchadiens et Africains, notamment :



Le chômage persistant qui étouffe l’espoir et le potentiel de la jeunesse.

Le manque d'infrastructures éducatives et économiques .

Les divisions politiques et sociales qui menacent la cohésion nationale.

Les crises climatiques et alimentaires qui pèsent sur l'avenir du continent.



Le Président du MJSA est convaincu que ces obstacles peuvent être surmontés par l’action collective, la solidarité et l’engagement.





Quatre axes stratégiques pour l'action





Le mouvement s’organise autour de quatre piliers stratégiques :



Éducation et formation : Défendre un accès équitable à une éducation de qualité et promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat chez les jeunes. Solidarité panafricaine : Lutter contre les clivages ethniques, religieux et régionaux, et renforcer les réseaux entre mouvements de jeunesse à l’échelle nationale et continentale. Bonne gouvernance et participation citoyenne : Encourager l’engagement politique et civique des jeunes. Développement durable : Mener des actions contre les effets du changement climatique et soutenir les initiatives locales dans l’agriculture et les énergies vertes.



Le MJSA affirme sa volonté de contribuer activement à la mise en œuvre du programme politique et économique du Maréchal du Tchad, structuré autour de 12 chantiers déclinés en 100 actions, en synergie avec les priorités nationales.





Le discours s’est conclu par un appel vibrant à l’engagement de la jeunesse : "À tous les jeunes du Tchad et d’Afrique : rejoignez-nous ! Si vous rêvez d’une Afrique unie, libérée de la dépendance et des conflits… si vous êtes prêts à innover et à vous battre pour le bien commun… alors ce mouvement est le vôtre." Le MJSA s'engage à mener des actions concrètes sur le terrain, dans les communautés et dans les espaces de décision, fidèles à sa devise : être "le changement qu’il veut voir".





"Ensemble, construisons le Tchad et l’Afrique de demain", a conclu le Président du MJSA.