TCHAD

Tchad : Le Notariat tchadien vise un rôle accru sur la scène internationale après les réunions d'Abidjan et Dakar

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 1 Juin 2025

La Chambre Nationale des Notaires du Tchad (CNNT), membre de la Commission des Affaires Africaines du Notariat (CAAF) et de l’Union Internationale du Notariat (UINL), a tenu un point de presse ce samedi 31 mai 2025. L'objectif était de présenter les retombées des récentes réunions institutionnelles tenues à Abidjan et Dakar en avril et mai 2025, ainsi que les recommandations stratégiques pour renforcer la présence du notariat tchadien sur la scène internationale.