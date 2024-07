Tchad : Le PNUD et les Volontaires des Nations Unies célèbrent la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse à N'Djamena

Cet événement a été marqué par la plantation symbolique de 15 000 arbres au sein du campus universitaire. Une initiative visant à sensibiliser à l'importance de la préservation de l'environnement et à la lutte contre la désertification, qui affecte gravement le Tchad.



La cérémonie a réuni plusieurs personnalités de haut rang, dont le Secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique et à la Formation professionnelle, Abakar Moussa Kallé, le Directeur de la Forêt, le Coordonnateur du programme PNUD et le Représentant du Ministère de l'Environnement.



Dans son allocution, le Secrétaire d'État Abakar Moussa Kallé a souligné l'importance cruciale de cette journée pour le Tchad, un pays particulièrement confronté aux défis environnementaux. Il a rappelé que la terre n'est pas seulement une ressource à exploiter, mais un héritage précieux à préserver pour les générations futures.



Le Représentant résidant adjoint du PNUD, M. Jos De La Haye, a quant à lui réitéré l'urgence de sensibiliser et de mobiliser pour lutter contre les défis environnementaux pressants. Il a appelé à ne pas limiter cette journée à une simple commémoration, mais à la transformer en un moment d'action et de recherche de solutions concrètes.



La plantation de 15 000 arbres s'inscrit dans cet engagement concret. Une action symbolique qui vise à restaurer les écosystèmes fragilisés et à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles.



La Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est une occasion de rappeler à tous la nécessité de protéger notre planète et de construire un avenir durable pour les générations à venir.



En plus de la plantation d'arbres, la cérémonie a également été l'occasion de mener des activités de sensibilisation auprès des étudiants et du grand public sur les causes et les conséquences de la désertification, ainsi que sur les moyens de la combattre.



Cette initiative conjointe du VNU et du PNUD démontre l'engagement continu des Nations Unies à soutenir le Tchad dans ses efforts de lutte contre la désertification et la promotion d'un développement durable.