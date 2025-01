Tchad : Le PNUD renforce les comités de paix du Barh El Gazel

Dans une démarche visant à consolider la paix et la cohésion sociale dans la province du Barh El Gazel, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a remis, ce 13 janvier, du matériel aux comités de paix des quatre départements de la province.



Cette cérémonie, présidée par le gouverneur de la province, Abdelaziz Tchanglang Tokama, s'est déroulée en présence des autorités administratives, locales et de la société civile.



Un appui concret pour la paix



Le matériel remis, composé notamment de motos, de chaises, de kits de sonorisation et de matériel didactique, permettra aux comités de paix de renforcer leurs capacités à :



Prévenir les conflits: en menant des actions de sensibilisation et de médiation au sein des communautés.

en menant des actions de sensibilisation et de médiation au sein des communautés. Gérer les conflits: en intervenant rapidement et efficacement en cas de crise.

en intervenant rapidement et efficacement en cas de crise. Promouvoir la réconciliation: en favorisant le dialogue et la compréhension mutuelle entre les différentes communautés.

Narré NGamada, représentant du PNUD, a souligné l'importance de cet appui : "Nous souhaitons que ces comités soient forts, autonomes et opérationnels. Ces équipements doivent leur permettre de mener à bien leur mission de consolidation de la paix."



Un engagement fort des autorités



Le gouverneur de la province du Barh El Gazel a salué cette initiative du PNUD et a réaffirmé l'engagement des autorités à préserver la paix et la sécurité dans la région. "La paix est un bien précieux que nous devons tous préserver. Ces matériels sont un outil important pour atteindre cet objectif", a-t-il déclaré.



Abdelaziz Tchanglang Tokama a également appelé les membres des comités de paix à faire bon usage de ces équipements et à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales.



Une contribution à la stabilité du Tchad



Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement tchadien et ses partenaires pour renforcer la paix et la stabilité dans le pays. En dotant les comités de paix des moyens nécessaires, le PNUD contribue à renforcer la résilience des communautés et à prévenir les conflits.