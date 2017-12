Tchad : Le PPT et l'ASEAT avalisent un partenariat

Le Patronat de la Presse Tchadienne (PPT) et l'Association des Écrivains Tchadiens et Auteurs d'Expression Française (ASEAT) ont signé hier soir, à la Maison des Médias du Tchad, un accord de partenariat visant à accompagner les écrivains dans la vulgarisation du festival littéraire "Le Souffle de l'Harmattan" par le Patronat de la Presse Tchadienne (PPT), et surtout à former les chroniqueurs littéraires des journaux par les écrivains à court terme.



Cet accord de partenariat vise à faire la promotion de l'écriture et de la littérature par une visibilité dans les colonnes des journaux membres du Patronat et à prêter main forte en terme de correction et de relecture.



Cela s'est déroulé en présence des deux délégations conduites respectivement par le président du Patronat de la Presse Tchadienne (PPT), Allanhdoum Juda et celle du secrétaire général de l'Association des Écrivains Tchadiens et d'Expression Française (ASEAT), Sosthene Mbernodji.



Lors du festival littéraire "Le Souffle de l'Harmattan" qui aura lieu du 13 au 15 décembre 2017, verra l'exposition dans des standing des journaux en version papier du patronat et la démonstration du système de publication des journaux en ligne (Alwihda Info et Tchad Infos) pour permettre d'en découvrir.