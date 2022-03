Tchad : Le PSF annonce une marche pour le respect de la période de transition

Le président du Parti socialiste sans frontières (PSF), Yaya Diallo Djerou Betchi, a annoncé ce 23 mars 2022 l’organisation du marche le 26 mars prochain pour exiger le respect de la période de la transition et dénoncer l’inertie du gouvernement face à la cherté de la vie.



Pour ce qui est de la transition, Yaya Diallo Djerou Betchi estime que sa formation politique a une position de fermeté et de clarté pour ne pas donner la chance à la junte de recopier les erreurs de tous les simulacres de dialogue que le régime a organisés. « Nous avons décrié la mise en place unilatérale et partiale du Comité du Dialogue National Inclusif (CODNI) et du Conseil National de Transition (CNT). Nous avons revendiqué la réconciliation avec les acteurs politico-militaires pour qu'il y ait un dialogue national vraiment sincère et une paix définitive dans notre pays. Nous avons soumis des propositions objectivement réfléchies relatives aux critères de participation au Dialogue National Inclusif, l’agenda et les thématiques à débattre lors des assises. Mais aucune suite n’a été donnée à ces propositions ; ce qui confirme la mauvaise foi de la junte et ses méthodes unilatérales d’imposition des règles du jeu », constate-il.



Selon Diallo Djerou Betchi les dernières informations en provenance de Doha « prouvent à suffisance ce que nous avons toujours prévenu, à savoir la mauvaise foi de la junte qui est la suite logique de l’ancien système et qui refuse toujours de déclencher un processus de transition crédible devant déboucher à des élections véritablement démocratiques ».



« Toutefois, il est très tôt de faire des conclusions hâtives sur le pré-dialogue de Doha pour l’instant, mais déjà, à travers certains indices telles que la démission du Président Goukouni Weddeye, la fabrication des mouvements politico-militaires fictifs et la pléthore des représentants de la junte à Doha, cela amène à croire fermement que la junte est toujours dans sa logique de conservation du pouvoir par tous les subterfuges possibles », s’inquiète le président national du Parti socialiste sans frontières.



Pour lui, les pré-dialogues ont plus de chance d’être un échec qu’une réussite au bon vouloir du peuple tchadien. Considérant ces déviances potentielles de la junte et soupçonnant que celle-ci joue aux dilatoires en vue de justifier la prolongation de la période de transition, le PSF annonce qu’il organisera par anticipation une marche pacifique le samedi 26 mars 2022 en vue d’exiger le respect de la période transitoire de 18 mois et de dénoncer l’inertie du Gouvernement de la junte face aux conditions sociales difficiles, notamment la cherté de vie, qui frappent de plein fouet les ménages tchadiens, particulièrement les ménages pauvres.