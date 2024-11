Tchad : Le Parc de Zakouma au cœur d'une importante rencontre à Sarh

Les acteurs clés de la conservation de la biodiversité au Tchad se sont réunis à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, les 15 et 16 novembre 2024. Organisée par l'ONG African Parks Network en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Tourisme, cette rencontre avait pour objectif de renforcer la gouvernance et la gestion durable du parc national de Zakouma, un écosystème d'une richesse exceptionnelle.





Le parc de Zakouma, véritable joyau de la biodiversité tchadienne, fait l'objet d'une attention particulière depuis plusieurs années. Grâce à un partenariat fructueux entre le gouvernement tchadien et African Parks Network, des progrès significatifs ont été réalisés en matière de lutte contre le braconnage et de restauration des populations d'espèces emblématiques telles que les éléphants et les rhinocéros.







Cette rencontre a permis de réunir les différents acteurs impliqués dans la gestion du parc, notamment les représentants des autorités administratives des provinces du Moyen-Chari, du Guéra et du Salamat, les communautés locales, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers.





Les participants ont discuté des défis et des opportunités liés à la gestion du parc, ainsi que des moyens de renforcer la collaboration entre les différents acteurs. Ils ont également échangé sur les meilleures pratiques en matière de conservation et de développement durable.







Le parc de Zakouma ne se limite pas aux frontières du Tchad. Il constitue un élément clé de l'écosystème régional et joue un rôle important dans la régulation du climat et la préservation de la biodiversité. C'est pourquoi la collaboration transfrontalière est essentielle pour assurer la pérennité de cet espace naturel protégé.







Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou, a souligné l'importance de cette rencontre : "Notre contribution est essentielle pour faire avancer ce projet et pour l'avenir de cette zone protégée. Je tiens à rappeler que nous avons tous un rôle à jouer pour préserver cet environnement unique, et c'est ensemble que nous réussirons."





Les participants ont convenu de renforcer la collaboration entre les différents acteurs, d'améliorer la surveillance et la protection du parc, de développer des activités économiques durables pour les communautés locales et de promouvoir une meilleure sensibilisation à l'importance de la conservation de la biodiversité.







Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la gestion du parc national de Zakouma. Elle témoigne de la volonté du gouvernement tchadien et de ses partenaires de préserver ce patrimoine naturel exceptionnel pour les générations futures.