Tchad : Le Président de la République adresse ses vives félicitations à Betel Casimir

Le Président du Tchad considère que cette prouesse doit être encouragée et célébrée, car elle constitue un véritable modèle d'inspiration pour tous les athlètes du pays.



Selon le Chef de l'État, cela prouve qu'avec du courage et de la détermination, rien n'est impossible.



Il a salué cette performance exceptionnelle de Betel Casimir, qui valorise le sport tchadien sur la scène internationale.



Ce message du Président de la République témoigne de sa fierté et de son soutien envers ce champion national qui a permis à son pays d'être représenté au plus haut niveau mondial dans sa discipline sportive.