TCHAD

Tchad : Le Président du Conseil Provincial de la Tandjilé constate la reprise des travaux de la route Laï–Djoumane


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 31 Octobre 2025


Le Président du Conseil Provincial de la Tandjilé, Yaougué Mallet, a effectué une visite sur le tronçon Laï–Djoumane afin de constater la reprise des travaux de bitumage, interrompus depuis quelques mois.





  Cette visite de terrain visait à évaluer l’état d’avancement du chantier, vérifier la qualité des travaux et s’assurer du respect du calendrier d’exécution. Le Président du Conseil Provincial a également encouragé les équipes techniques à accélérer le rythme afin de respecter les délais impartis.

 
Cette descente inopinée a permis à Yaougué Mallet de dresser un état des lieux précis et de formuler plusieurs recommandations pour garantir la bonne réalisation de ce projet d’envergure.

 
Le bitumage de la route Laï–Djoumane constitue un chantier stratégique visant à améliorer les conditions de vie des populations, faciliter la mobilité et stimuler l’économie locale à travers le développement des échanges et des activités commerciales.


