Tchad : Le Président octroie un terrain pour la construction d'une centrale solaire de 35 MW

Cette initiative majeure s'inscrit dans le cadre des efforts du Tchad pour développer son secteur énergétique et promouvoir les sources d'énergie renouvelables. La centrale solaire, qui devrait être construite d'ici 2025, permettra de produire de l'électricité propre et durable pour répondre à la demande croissante du pays.



Le projet RESPIETE est financé par la Banque africaine de développement (BAD) et l'Union européenne. Il vise à améliorer l'accès à l'énergie électrique dans les pays du Sahel, notamment le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie.



La construction de cette centrale solaire est une étape importante vers la réalisation des objectifs de développement durable du Tchad en matière d'accès à l'énergie et de lutte contre le changement climatique. Elle contribuera également à renforcer l'indépendance énergétique du pays et à stimuler la croissance économique.