Tchad : Le RDST fustige "l’attitude anti-sociale du régime MPS"

Le parti du Rassemblement pour la Démocratie et le Socialisme au Tchad (RDST) informe l’opinion nationale que "ce régime corrompu jusqu’à la moelle épinière ne sera pas réformable et par conséquent le peuple doit résister contre l’arbitraire". Selon lui, le moment est arrivé pour répondre à un "régime irresponsable par un comportement pareil car la liberté du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) crié tous les jours, est reprise et confisquée par lui-même avec pour seul objectif d’affamer le peuple Tchadien avant de s’enrichir sur son dos".



Le parti Rassemblement pour la Démocratie et le Socialisme au Tchad (RDST), Marting Felix Kodjiga condamne fermement ce qu’il qualifie de « comportement antisocial » et joint sa voix à celle de tous les travailleurs du secteur public et privé dans le "combat pour un changement des conditions de vie".



Par ailleurs, il appelle tous les travailleurs à "s’unir contre l’arbitraire pour arracher cette liberté confisquée depuis 27 ans et instaurer la vraie démocratie pour un Tchad meilleur et libre".