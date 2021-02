Tchad : Le RNDT investit son président pour la présidentielle à Massakory

Le parti Rassemblement National des Démocrates Tchadiens (RNDT LE RÉVEIL), suite au 5ème congrès tenu du 26 au 28 avril 2019 à Ndjamena, a mandaté le bureau exécutif d'engager sans le délai, des discussions franches avec le Mouvement Patriotique du Salut (MPS), sur la poursuite de l'alliance et à examiner, le cas échéant, la position du parti sur les intérêts de la famille politique et du peuple.



Ainsi, le bureau provincial de RNDT LE RÉVEIL de Hadjer-Lamis a tenu le 17 février à Massakory, son précongrès d'investiture du président national, Pahimi Padague Albert pour la présidentielle d'avril 2021. Cette rencontre a commencé par le mot de bienvenue du président du comité d'organisation du RNDT LE RÉVEIL, Djibrine Hassan. A cette occasion, le président du comité d'organisation a remercié le bureau de la fédération provinciale (le Coq Blanc), pour lui avoir confié la gestion de cet événement.



Dans son discours d'ouverture des assises, le président fédéral de la province de Hadjer-Lamis du RNDT LE RÉVEIL, Hassan Oumar, a souligné que l'objectif du précongrès est de recenser les propositions des militants et militantes et des recommandations, par rapport à l'échéance électorale en cours. Il a exhorté les militants et les militantes à se réveiller au premier chant du coq, pour s'investir résolument dans les idéaux du parti. Le thème choisi pour les assises était : « Election présidentielle 2021, le peuple tchadien face à son destin ».



Après plusieurs discussions et suggestions, les militants et militantes du RNDT LE RÉVEIL de la province de Hadjer-Lamis, venus des quatre départements, ont investi solennellement le président du parti, Pahimi Padague Albert, comme candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021. Et c'est dans une ambiance bon enfant que le précongrès tenu à Massakory a pris fin.