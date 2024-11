Tchad : Le Réseau de Transport Logistique lance un marathon du numérique pour la jeunesse

Le Tchad a franchi une nouvelle étape dans sa transition numérique avec le lancement officiel du Réseau de Transport Logistique (RTLT) et de son premier Marathon National du Numérique. Organisée en partenariat avec l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), cette initiative ambitieuse vise à former et à outiller les jeunes Tchadiens pour qu'ils puissent saisir les opportunités offertes par le numérique.





Un tremplin vers l'emploi



En offrant des formations spécialisées dans la logistique numérique, le RTLT et l'AUF souhaitent doter les jeunes Tchadiens des compétences nécessaires pour s'insérer dans un marché du travail en constante évolution. Ce marathon du numérique est bien plus qu'une simple compétition ; c'est un véritable incubateur de talents, où les participants peuvent développer leurs idées, apprendre de leurs pairs et nouer des contacts précieux.





Le numérique au service de la paix et du développement



Au-delà de la dimension professionnelle, cette initiative vise également à promouvoir la paix et le vivre-ensemble. En favorisant l'échange et la collaboration entre les jeunes, le RTLT et l'AUF contribuent à renforcer le tissu social et à promouvoir une culture de la paix.





Les enjeux de la logistique numérique



La logistique numérique est un secteur en plein essor qui offre de nombreuses opportunités pour les jeunes. En optimisant les chaînes d'approvisionnement et en facilitant les échanges commerciaux, le numérique peut contribuer à stimuler l'économie et à améliorer les conditions de vie des populations.





Les défis à relever



Si cette initiative est prometteuse, elle ne résout pas à elle seule les défis liés au développement du numérique au Tchad. L'accès à l'internet, la qualité des infrastructures et le coût des équipements restent des obstacles majeurs. Il est donc essentiel de poursuivre les efforts pour réduire la fracture numérique et d'offrir un environnement favorable à l'innovation.







Le lancement du Réseau de Transport Logistique et du Marathon National du Numérique marque une étape importante dans la stratégie de développement numérique du Tchad. En investissant dans la formation des jeunes, le pays pose les fondations d'une économie numérique dynamique et inclusive.