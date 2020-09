Tchad : Le Rotary Club vient en aide à des sinistrés d'inondations à Koundoul

"Ce n'est pas grand chose mais c'est un petit geste. Ce n'est pas la première fois et ça ne sera jamais la dernière fois. Le Rotary Club est appelé à aider les couches vulnérables. Je crois que c'est le moment d'agir dans le bon sens", souligne le président du Rotary Club, Djoubsadi Gildas.



"Ces gens ont besoin d'aide et il n'y a pas à dire que je n'ai pas d'argent pour faire des dons. Avec ce que tu as, tu peux faire", indique-t-il.