Tchad : Le Secrétaire Permanent de l’OHADA et le Chargé d’Affaires des USA reçus au Palais Présidentiel

La première audience a été consacrée à la 59e session du Conseil des ministres de l’OHADA, qui se tient actuellement à N’Djaména, réunissant des représentants de 17 États membres. Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye a rendu compte des résultats des travaux en cours, en insistant sur le soutien constant du Président, qu'il considère comme un pilier essentiel de l’institution.
Points Clés de la Réunion
- Prochain Sommet : Il a été annoncé que le prochain Sommet des Chefs d’État de l’OHADA se tiendra à N’Djaména le 2 décembre 2025.
- Soutien à l'OHADA : Le Secrétaire Permanent a salué l'engagement du Président Déby pour le développement et le soutien de l’OHADA.
Réunion avec le Chargé d’Affaires des États-Unis
Peu après, le Président a reçu M. William Flens, le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis au Tchad. Les discussions ont porté sur la coopération entre le Tchad et les États-Unis, ainsi que sur le dialogue diplomatique.
Objectifs de la Réunion
- Renforcement des Liens : Le Président a exprimé son souhait de renforcer la coopération bilatérale et a souhaité plein succès à M. Flens dans ses nouvelles fonctions.
Ces audiences illustrent l'engagement du Tchad à renforcer ses relations tant sur le plan régional qu'international, en mettant l'accent sur la coopération et le dialogue constructif.