Tchad : Le Secrétaire Permanent de l’OHADA et le Chargé d’Affaires des USA reçus au Palais Présidentiel

La première audience a été consacrée à la 59e session du Conseil des ministres de l’OHADA, qui se tient actuellement à N’Djaména, réunissant des représentants de 17 États membres. Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye a rendu compte des résultats des travaux en cours, en insistant sur le soutien constant du Président, qu'il considère comme un pilier essentiel de l’institution.L’audience, qui a duré une heure, s'est déroulée en présence du Ministre de la Justice, Dr Youssouf Tom, et de plusieurs collaborateurs du Président.Peu après, le Président a reçu M. William Flens, le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis au Tchad. Les discussions ont porté sur la coopération entre le Tchad et les États-Unis, ainsi que sur le dialogue diplomatique.La réunion a eu lieu en présence du Ministre des Affaires Étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, et de nombreux collaborateurs proches du Président.Ces audiences illustrent l'engagement du Tchad à renforcer ses relations tant sur le plan régional qu'international, en mettant l'accent sur la coopération et le dialogue constructif.