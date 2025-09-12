Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Secrétaire Permanent de l’OHADA et le Chargé d’Affaires des USA reçus au Palais Présidentiel


Alwihda Info | Par - 12 Septembre 2025


Ce vendredi matin, le Président de la République, Chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu successivement deux délégations importantes : le Secrétaire Permanent de l’OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye, et le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique au Tchad, M. William Flens.


Tchad : Le Secrétaire Permanent de l'OHADA et le Chargé d'Affaires des USA reçus au Palais Présidentiel


  La première audience a été consacrée à la 59e session du Conseil des ministres de l’OHADA, qui se tient actuellement à N’Djaména, réunissant des représentants de 17 États membres. Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye a rendu compte des résultats des travaux en cours, en insistant sur le soutien constant du Président, qu'il considère comme un pilier essentiel de l’institution.

 

Points Clés de la Réunion

  • Prochain Sommet : Il a été annoncé que le prochain Sommet des Chefs d’État de l’OHADA se tiendra à N’Djaména le 2 décembre 2025.
  • Soutien à l'OHADA : Le Secrétaire Permanent a salué l'engagement du Président Déby pour le développement et le soutien de l’OHADA.
L’audience, qui a duré une heure, s'est déroulée en présence du Ministre de la Justice, Dr Youssouf Tom, et de plusieurs collaborateurs du Président.




Réunion avec le Chargé d’Affaires des États-Unis


Peu après, le Président a reçu M. William Flens, le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis au Tchad. Les discussions ont porté sur la coopération entre le Tchad et les États-Unis, ainsi que sur le dialogue diplomatique.




Objectifs de la Réunion

 
  • Renforcement des Liens : Le Président a exprimé son souhait de renforcer la coopération bilatérale et a souhaité plein succès à M. Flens dans ses nouvelles fonctions.
La réunion a eu lieu en présence du Ministre des Affaires Étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, et de nombreux collaborateurs proches du Président.
Ces audiences illustrent l'engagement du Tchad à renforcer ses relations tant sur le plan régional qu'international, en mettant l'accent sur la coopération et le dialogue constructif.
Peter Kum
Peter Kum


