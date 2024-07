Tchad - Le Stade Omnisports Idriss Mahamat Ouya : Un joyau architectural au cœur de N'Djaména

D'une capacité de 20 000 places, le Stade Omnisports Idriss Mahamat Ouya accueille une grande variété d'événements sportifs. Le stade est le fief de l'équipe nationale de football du Tchad, les Sao, et accueille également des rencontres internationales et des championnats nationaux.



Actuellement en réfection, le stade devrait bientôt revêtir une apparence beaucoup plus moderne.



La piste d'athlétisme aux normes internationales permet aux athlètes de s'entraîner et de se mesurer lors de compétitions officielles.



Le stade peut également accueillir des événements d'autres disciplines sportives telles que le handball, le basketball, le volleyball et le tennis.



Au-delà de sa vocation sportive, le Stade Omnisports Idriss Mahamat Ouya est un symbole fort de la fierté nationale tchadienne. Il a été le théâtre de moments historiques tels que la cérémonie d'ouverture des Jeux de la Communauté des États d'Afrique Centrale (CEAC) en 2012.



En dehors des événements sportifs, le stade est un lieu de vie apprécié des N'Djaménois. Des espaces verts aménagés permettent aux familles et aux sportifs de se détendre et de profiter du cadre agréable. Des événements culturels et festifs y sont également organisés ponctuellement.