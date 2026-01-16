Tchad : Le Syndicat des enseignants dénonce le refus du gouvernement d'appliquer le décret 2850

Le Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) , section de N'Djamena, accuse le gouvernement d'une irresponsabilité flagrante et d'un mépris délibéré envers les enseignants. Malgré les engagements pris et l'adoption du décret n°2850 (qui révise et remplace l'ancien décret 477 pour améliorer le statut particulier des personnels de l'éducation, incluant primes, indemnités, conditions de vie et carrière), ce texte n'est toujours pas appliqué de manière effective.

Les enseignants dénoncent :

Une précarité humiliante persistante,

Des promesses non tenues et des manœuvres dilatoires,

Un silence complice du Ministère de l'Éducation Nationale,

Un choix politique délibéré qui sacrifie l'école tchadienne.

Ils considèrent que ce refus n'est plus une simple négligence, mais une hypocrisie et un abandon des piliers de l'avenir national. Le syndicat a épuisé tous les dialogues et recours, et appelle désormais à une mobilisation totale des militants et enseignants.

Préavis de grève : Si aucun acte concret n'est posé d'ici la fin janvier 2026 pour appliquer pleinement le décret 2850, une grève prendra effet à la fin du mois. Le gouvernement portera l'entière responsabilité d'une potentielle crise éducative grave .