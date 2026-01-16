Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Syndicat des enseignants dénonce le refus du gouvernement d'appliquer le décret 2850


Alwihda Info | Par Abderaman Ahmat - 17 Janvier 2026


Le Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), section de N'Djamena, accuse le gouvernement d'une irresponsabilité flagrante et d'un mépris délibéré envers les enseignants.


Une salle de classe au Tchad. Illustration © Alwihda Info
Une salle de classe au Tchad. Illustration © Alwihda Info
Le Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), section de N'Djamena, accuse le gouvernement d'une irresponsabilité flagrante et d'un mépris délibéré envers les enseignants. Malgré les engagements pris et l'adoption du décret n°2850 (qui révise et remplace l'ancien décret 477 pour améliorer le statut particulier des personnels de l'éducation, incluant primes, indemnités, conditions de vie et carrière), ce texte n'est toujours pas appliqué de manière effective.Les enseignants dénoncent :
  • Une précarité humiliante persistante,
  • Des promesses non tenues et des manœuvres dilatoires,
  • Un silence complice du Ministère de l'Éducation Nationale,
  • Un choix politique délibéré qui sacrifie l'école tchadienne.
Ils considèrent que ce refus n'est plus une simple négligence, mais une hypocrisie et un abandon des piliers de l'avenir national. Le syndicat a épuisé tous les dialogues et recours, et appelle désormais à une mobilisation totale des militants et enseignants.Préavis de grève : Si aucun acte concret n'est posé d'ici la fin janvier 2026 pour appliquer pleinement le décret 2850, une grève prendra effet à la fin du mois. Le gouvernement portera l'entière responsabilité d'une potentielle crise éducative grave.Signé par le Secrétaire Général provincial Abdelkader Djibia, ce communiqué marque une escalade forte dans les tensions sociales autour de l'éducation au Tchad en ce début 2026.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/01/2026

Tchad : deux blessés dans une violente bagarre entre élèves au CEG Alifa Zezerti de Mao

Tchad : deux blessés dans une violente bagarre entre élèves au CEG Alifa Zezerti de Mao

Tchad : passation de charges au FER, vers un entretien routier durable et performant Tchad : passation de charges au FER, vers un entretien routier durable et performant 16/01/2026

Populaires

Le Tchad dénonce des incursions armées soudanaises et promet une riposte ferme

16/01/2026

Le Tchad lance un avertissement ferme après un accrochage meurtrier à la frontière soudanaise

16/01/2026

1,3 million de réfugiés : Le Tchad dénonce l’insuffisance des financements internationaux

16/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 16/01/2026 - Temandang Gontran

Tchad : N’Djamena, quand la fortune devient aveugle certaines personnes perdent les valeurs sociales

Tchad : N’Djamena, quand la fortune devient aveugle certaines personnes perdent les valeurs sociales

Assignation à résidence annulée : Le préfet du Val D’Oise condamné Assignation à résidence annulée : Le préfet du Val D’Oise condamné 15/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter