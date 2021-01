Tchad : Le budget de la commune de Pala validé

Le budget de l'exercice 2021 de la commune de Pala a été validé ce lundi 04 janvier à l'hôtel de ville de Pala. Plus de 880 millions de FCFA ont été adoptés en recettes et en dépenses par les conseillers municipaux. Selon le maire de la ville de Pala Tao Hindabo, ce budget a connu une hausse par rapport à l'année 2020. Ceci dans l'optique de réaliser les activités et projets contenus dans le plan de développement communal de Pala validé depuis 2017. Dans son discours de clôture de cette session budgétaire de l'exercice 2021 de la commune de Pala, le préfet de Mayo Dallah Kelo Agnim se réjouit du débat objectif que les conseillers municipaux ont mené pendant une semaine.



Le préfet exhorte l'exécutif à s'engager pour la mobilisation des ressources permettant d'atteindre les objectifs fixés pendant l'année en cours. Pour lui, grâce aux bailleurs de fonds, aux subventions accordées par l'État et l'appui des partenaires de la commune de Pala permettront de résoudre les réels problèmes de la mairie surtout sur le plan de développement communal à travers les investissements.



Kelo Agnim fait comprendre qu'il va avoir un regard tout au long de l'année civile 2021 dont le budget est validé à la somme de 887 603 380 FCFA. Quant à l'exercice des fonctions des élus locaux, l'autorité de tutelle les exhortant à un changement de comportement afin de créer une nouvelle dynamique. Ceci pour sensibiliser la population afin de faire naître un comportement civique tout en bannissant les critiques acerbes vis à vis de l'exécutif communal.