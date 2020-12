Tchad : Le bureau de soutien au MPS "Le Pélican" installé à Mongo

La cérémonie d'installation des membres bureau de soutien, dénommée « Le Pélican », a eu lieu le 30 novembre dernier au siège du bureau de soutien au MPS au quartier Djokhane, sis au 1er arrondissement de la ville de Mongo. Cette cérémonie a enregistré la présence du secrétaire général du bureau de soutien au MPS, le secrétaire chargé des affaires juridiques et de l'éthique du conseil provincial du MPS, ainsi que les militants et sympathisants du parti MPS.



A l’ouverture de la cérémonie, Hassan Djibrine Hassan, par ailleurs secrétaire général du bureau de soutien au MPS « Le Pélican », a tout d'abord salué l'assistance pour avoir honoré de sa présence cette cérémonie. Il a rendu un hommage mérité au Maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Deby Itno, pour son enthousiasme et son engagement sincères, à la tête du parti rassembleur qu’est le MPS, avant de remercier le secrétariat général de la province du Guéra, pour son soutien multiforme et grandiose. Quant au secrétaire chargé des affaires juridiques et de l'éthique du conseil provincial du MPS, Mr Safi Hassan Dagga, il a souligné l'engagement des militants et sympathisants du quartier Djokhane, dans le 1er arrondissement, pour leur grande mobilisation au profit du parti MPS.

Pour lui, les militants du 1er arrondissement constituent le noyau de la ville et de la province en général, grâce à leur sacrifice pour le MPS. Il exhorte les jeunes d'être toujours sereins, afin de garder le même élan, pour des résultats toujours plus probants.



Le nouveau président du bureau de soutien au MPS, Bachar Saleh, a pour sa part, retracé les grandes réalisations du parti MPS, depuis son accession au pouvoir. Pour lui, le changement engrangé depuis 1990 au Tchad, jusqu'à nos jours, est le fruit du MPS. Ainsi, il exhorte les jeunes, considérés comme le fer de lance de la nation, à prôner l'esprit de tolérance et de la paix, pour qu'il y ait la cohabitation pacifique. Enfin, il faut rappeler que 26 membres du bureau de soutien provincial au MPS, composé majoritairement des jeunes, ont été installés.