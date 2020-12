Tchad : Le championnat provincial de football du Sila prend fin

La cérémonie marquant la fin du championnat provincial du Sila s’est déroulée mardi dernier en présence des autorités administratives, religieuses, des responsables en charge du sport, de plusieurs dirigeants de football de la province, et des forces de défense et de sécurité. Dans son intervention de circonstance, le président de la ligue de football de la ville de Goz Beida, Alkhali Hissein Kassar, a remercié les autorités du Sila, pour leur engagement au profit de ces jeunes footballeurs talentueux qui rêvent d’une carrière de football au niveau national et international. Il faut rappeler que la pandémie planétaire du Covi-19 a occasionné l’arrêt du championnat, alors que celui-ci était arrivé presqu’à son terme.



Le président de la ligue provinciale de football du Sila s’est par ailleurs réjoui de l'appui de la FIFA pour les fonds octroyés aux équipes. « Nous demandons aux autorités locales de veiller sur nos actions salvatrices, pour avoir un bon terrain de football », a-t-il déclaré. Pour sa part, le délégué de la Jeunesse et des Sports du Sila, Djebegoto Célestin, a demandé aux autorités locales et administratives de faire participer les jeunes filles aux compétitions, ceci aux côtés de leurs frères sportifs talentueux.



Dans son intervention, le secrétaire général de la province du Sila, Bakounou Jacob Vidakna, a remercié infiniment les autorités administratives, parce que le Tchad a besoin des joueurs forts et dynamiques pour changer le niveau du jeu et susciter l’engouement du public pour le beau spectacle. Le Sg du Sila a invité tous les acteurs du football tchadien et ceux du Sila, à faire rayonner les jeunes talentueux. « Je demanderai aux dirigeants d'encourager les jeunes, pour faire toujours plus. » Bakounou Jacob Vidakna a félicité l'équipe vainqueur, tout en demandant aux différents acteurs à se perfectionner afin de participer positivement aux développement du football du Sila. Cette cérémonie a regroupé plusieurs invités, dirigeants sportifs et joueurs de la province, avec leurs équipes respectives. Des prix ont été remis aux joueurs et à l'équipe gagnante du jour, As Santé football du Sila.