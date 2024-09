Tchad : Le comité de pilotage des projets de consolidation de la paix ouvre ses travaux

L'objectif de cette réunion, qui a réuni des membres du corps diplomatique et consulaire, des chefs d'agences du système des Nations Unies et les membres du Copil, était d'évaluer les avancées réalisées dans le cadre du portefeuille actif des projets de consolidation de la paix.



La discussion portait sur la préparation de la nouvelle demande d'éligibilité du Tchad pour les cinq prochaines années au Fonds de Consolidation de la Paix du Secrétariat Général des Nations Unies. Elle visait également à proposer des orientations stratégiques pour trouver des solutions durables à la consolidation de la paix.



Selon François-Xavier Batalingaya, coordonnateur résident des Nations Unies au Tchad, le Secrétariat Général des Nations Unies avait approuvé la demande d'éligibilité du Tchad au Fonds de Consolidation de la Paix il y a exactement sept ans. Pendant cette période, 22 projets visant à promouvoir la paix et à soutenir les efforts de réconciliation ont été financés.



Ces 22 projets, d'une valeur d'environ 57 millions de dollars, sont menés par des agences du système des Nations Unies ainsi que des organisations non gouvernementales nationales et internationales. Ils se concentrent sur des initiatives visant à prévenir l'extrémisme violent, à réduire les conflits liés aux catastrophes naturelles et à la transhumance, à promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes, et à favoriser une transition pacifique et inclusive.