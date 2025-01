Tchad : Le comportement des étudiants dans les transports en commun : un reflet de la société ?

Être étudiant est souvent associé à une quête de connaissance et à une réflexion intellectuelle. Cependant, ces comportements dégradants témoignent d'un manque de respect qui semble contredire les principes de la vie académique. Les étudiants, qui sont censés être des modèles pour la société, devraient adopter une attitude respectueuse envers tous, indépendamment de leur statut.





Il est déconcertant de constater que ces mêmes étudiants, qui méprisent les usagers lorsqu'ils sont en groupe, n'hésitent pas à demander de l'aide à ces mêmes personnes en cas de besoin. Cela crée un paradoxe troublant, car ils semblent ignorer l'importance de la solidarité et du respect mutuel. Cela soulève des questions sur l'éducation qu'ils reçoivent, tant à la maison qu'à l'école.





La vie estudiantine, bien qu'elle soit un carrefour culturel et social, ne devrait pas être synonyme d'arrogance ou de mépris. Les comportements observés laissent penser que certains étudiants se croient au-dessus des autres, ce qui est inacceptable. Tous les usagers de la voie, qu'ils soient étudiants ou non, méritent d'être traités avec dignité.





Il est essentiel que ces jeunes réfléchissent à leurs actions et à leur impact sur les autres. Être étudiant ne leur confère pas un statut supérieur, mais plutôt une responsabilité d'agir avec respect et bienveillance. La société attend d'eux qu'ils incarnent des valeurs d'empathie et de solidarité, au lieu de se comporter comme s'ils étaient en dehors des normes sociales.