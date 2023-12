Tchad : Le consortium Ammo-Accm félicite le bon déroulement du vote référendaire

Le projet Aciper a pour mission de sensibiliser la population et de garantir la transparence, la légitimité et l'intégrité des opérations référendaires au Tchad. Lors de cette déclaration, le coordonnateur du consortium, Outhman Abderahman Hamdane, a salué le bon déroulement général du référendum. Il a également applaudi l'engagement, la mobilisation et la participation citoyenne qui ont marqué cette consultation. Il a souligné que le scrutin s'était déroulé dans un climat de tranquillité, de transparence et d'équité, tout en appelant la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum (Conorec) à garantir la légitimité des résultats malgré de petites lacunes.



Outhman Abderahman Hamdane a également encouragé d'autres associations à s'engager dans l'éducation de la population et à soutenir le gouvernement. Il a exprimé la disponibilité du consortium à accompagner le gouvernement lors d'autres processus électoraux à venir.



Il a appelé l'ensemble de la classe politique tchadienne et les organisations de la société civile à préserver le climat de paix et de sérénité qui a prévalu jusqu'à présent. Outhman Abderahman Hamdane a souligné que la République du Tchad ne peut se construire que dans l'esprit de cohésion sociale et d'entente, tout en reconnaissant que malgré quelques lacunes, la Conorec mérite des éloges pour le travail accompli.