Tchad : "Le contraire de la paix c'est l'effondrement de l'État", Idriss Déby

La notion de paix, Idriss Déby l'a répété 19 fois ce lundi dans son discours prononcé à l'occasion de la journée de prière pour la paix et la concorde nationale. "L'homme est ce qu'il est. Il ne prend véritablement conscience de la paix et de la stabilité que l'orsqu'il est confronté au désastre et aux conséquences d'une rupture de cette paix", a-t-il indiqué.



Selon lui, "personne, je dis bien personne ne peut tirer profit du contraire de la paix. Le contraire de la paix c'est la guerre, c'est la violence, l'injustice, l'insécurité. Le contraire de la paix c'est l'effondrement de l'Etat, la vendetta, l'anarchie. Nous tchadiens avons vécu toutes ces affres pendant plusieurs décennies. Plus que tout autre peuple, nous savons que la paix profite à tous et que la violence quel que soit sa forme, une violence incontrôlée est une épreuve qui ne fait pas de distinction. De plus, ce qui se passe autour de nous dans des pays autrefois stables doit, s'il en est besoin, nous conforter dans l'obsession de sauvegarder coute que coute la paix, en consentant ensemble des sacrifices inimaginables et nécessaires pour préserver la paix et la justice."



La menace terroriste, l'instabilité à toutes les frontières du Tchad, l'esprit communautaire, les manipulations politiciennes, le tribalisme et la haine numérique sont "autant de facteurs susceptibles de provoquer la rupture de l'harmonie sociale qui règne dans notre pays", a mis en garde le chef de l'Etat.



Il a appelé "chaque citoyen à se sentir engagé pour toute initiative dont la finalité est de contribuer à la préservation de la paix".