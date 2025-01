Tchad : Le feu menace à nouveau le marché Al-Farah de N'Djaména

Un incendie s'est déclaré dans un hangar du marché de fruits Al-Farah, situé à Chagoua dans le 7e arrondissement, aux alentours de 18h. La cause de l'incendie serait un gaz butane dont le contrôle a échappé à l'utilisateur, menaçant de plonger le quartier dans le chaos.





Heureusement, grâce à la mobilisation rapide des habitants de la zone, le feu a pu être maîtrisé avant la montée des flammes. L'arrivée des sapeurs-pompiers a permis d'écarter le danger, évitant ainsi une situation bien plus grave.





Cet incident rappelle les souvenirs tragiques de 2021, lorsque dix camions transportant des fruits avaient été consumés par les flammes sur le même marché.





Il est important de souligner que le marché est exposé à de tels dangers, notamment en raison des tiges de cannes à sucre qui jonchent le sol, augmentant les risques d'incendie. Cet événement met en lumière la nécessité pour les responsables et commerçants de prendre des mesures appropriées afin de prévenir d'éventuels désastres à l'avenir.



La vigilance et la prévention sont essentielles pour garantir la sécurité des commerçants et des clients dans ce lieu de commerce vital.