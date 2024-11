Tchad : Le futur aéroport de Djarmaya prend forme

Situé à 30 kilomètres de N'Djamena, cet aéroport ultramoderne est appelé à devenir un véritable hub aérien pour le Tchad et la région. Il s'inscrit dans le cadre du plan quinquennal du président Mahamat Idriss Déby Itno, visant à moderniser les infrastructures du pays et à stimuler son développement économique.



Accompagnée de représentants de la société chinoise CAMCE, chargée de la réalisation du projet, la délégation ministérielle a procédé à des relevés topographiques précis du site. Ces données permettront d'affiner les plans de construction et de garantir la conformité de l'aéroport aux normes internationales.



Ce projet ambitieux, fruit d'un accord de coopération sino-tchadien, ouvre de nouvelles perspectives pour le Tchad. L'aéroport de Djarmaya devrait favoriser le développement du tourisme en facilitant l'accès au pays, le renforcement des échanges commerciaux avec les pays de la région et du monde et la création d'emplois dans le secteur de l'aviation et des services connexes.



En somme, la construction de l'aéroport de Djarmaya est un projet stratégique qui contribuera à transformer le visage du Tchad et à renforcer son rayonnement international.