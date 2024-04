Tchad : Le gouvernement annonce la réouverture du Laboratoire National d'Analyses Géologiques

Ce laboratoire offre désormais plusieurs prestations de services indispensables à l'analyse des échantillons géologiques. Parmi ces services figure le traitement mécanique des échantillons, une étape cruciale pour obtenir des données précises sur les caractéristiques géochimiques.



De plus, le laboratoire dispose également d'équipements de pointe tels que le spectromètre d'absorption atomique (SAA) et le XRF de dernière génération. Ces appareils modernes permettent une analyse approfondie des échantillons en fournissant une grande précision dans les mesures effectuées.



Les partenaires techniques et opérateurs miniers ayant besoin d'analyses géochimiques sont donc invités à contacter la Direction Générale de la Géologie du Ministère des Mines et de la Géologie afin de bénéficier de ces prestations de services susmentionnées.



Il est important de souligner que ce laboratoire national constitue un atout majeur pour le développement du secteur minier au Tchad. En effet, il permettra aux acteurs impliqués dans l'exploitation minière d'avoir accès à des analyses fiables et précises qui faciliteront leurs prises de décisions stratégiques.



De plus, cette réouverture démontre l'engagement continu du gouvernement tchadien envers le développement durable du secteur minier. En offrant ces prestations aux différents acteurs impliqués dans l'industrie minière, le gouvernement favorise ainsi une exploitation responsable des ressources naturelles du pays.



La réouverture du Laboratoire National d'Analyses Géologiques au Tchad offre aux partenaires techniques et opérateurs miniers un accès essentiel à diverses prestations telles que le traitement mécanique des échantillons ainsi que différentes analyses au spectromètre d’absorption atomique (SAA) et au XRF dernière génération. Cette initiative renforce donc significativement les capacités analytiques nécessaires pour développer durablement l’industrie minière tchadienne tout en garantissant une exploitation responsable des ressources naturelles disponibles.