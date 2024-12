Tchad : Le gouvernement et l'Unicef s'unissent pour former sur les réponses aux crises humanitaires

Durant son discours, le représentant de l'UNICEF au Tchad, Dr Marcel Ouattara, a évoqué l'évolution du contexte humanitaire depuis la première introduction des engagements clés en 1998, soulignant la prolongation des crises et le mépris croissant pour le droit international. Il a précisé que ces engagements ont été révisés en 2020 pour mieux équiper l'UNICEF et ses partenaires afin de répondre efficacement aux crises humanitaires affectant les enfants.



Dr Ouattara a également souligné que l'atelier vise à familiariser les participants avec les engagements principaux pour les enfants dans les situations humanitaires, en plus de développer des compétences en préparation et réponse aux urgences, résilience, et intégration des approches développement-paix humanitaires.



Le secrétaire général, Mahamat Abdelkerim Bagari, a remercié l'UNICEF pour son soutien continu et a mis en avant le format participatif et interactif de la formation. Il a annoncé qu'à l'issue de l'atelier, une revue annuelle des opérations et urgences de 2024 serait effectuée pour évaluer les progrès réalisés et l'impact des stratégies mises en œuvre en faveur des droits des personnes vulnérables.