Tchad : Le gouvernement lance une application de Santé Numérique pour améliorer l'accès aux informations et aux soins pour les femmes enceintes et les nouveaux-nés

Points Clés du Projet :

Accessibilité : Pour surmonter les barrières linguistiques, des illustrations et des messages audio en français et en arabe sont intégrés. Cela permet à un plus large public d'accéder aux informations essentielles.

Phase Test : Une évaluation sera réalisée à la fois en milieu urbain et rural pour s'assurer que l'application répond aux besoins des utilisateurs, notamment dans les zones difficiles d'accès.

Modernisation du Système de Santé : Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une vaste réforme menée par le ministère de la Santé Publique pour rendre le système de santé plus résilient et centré sur les besoins des patients.

Ressources Diversifiées : L'application propose des conseils pour le suivi de la grossesse, des informations sur les soins néonatals et des rappels de vaccination, le tout accessible dans les deux langues.

Un projet collaboratif : Le développement de cette application est le fruit d'une collaboration entre le ministère de la Santé publique, Chad Innovation, Women Hope International et des acteurs locaux. Cette synergie a permis de créer une solution adaptée aux besoins spécifiques du pays.

L'application "Notre bébé et nous" représente un pas en avant significatif dans la digitalisation de la santé au Tchad. Elle vise à améliorer l'accès aux informations et aux soins pour les femmes enceintes et les nouveaux-nés.Cette initiative est un pas vers une meilleure prise en charge de la santé maternelle et infantile au Tchad, en utilisant la technologie pour répondre aux défis actuels du secteur de la santé.Le lancement de l'application "Notre bébé et nous" au Tchad est une initiative louable qui témoigne de la volonté du gouvernement et de ses partenaires de mettre les technologies numériques au service de la santé. Il sera intéressant de suivre l'évolution de ce projet et d'évaluer son impact sur la santé des mères et des enfants tchadiens.