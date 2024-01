Tchad : Le gouvernement renforce sa coopération avec le système des Nations Unies

Cette réunion a permis d'échanger sur divers sujets concernant la collaboration étroite entre le Tchad et les Nations Unies dans leur quête commune pour favoriser le développement socio-économique du pays. Les discussions ont porté sur les projets actuels soutenus par les agences onusiennes au Tchad et sur les moyens d'optimiser leur impact pour améliorer les conditions de vie des populations locales.



Au-delà des échanges courtois entre les deux parties, cette rencontre revêt une importance capitale dans le renforcement des liens durables entre le Tchad et l'ONU. Elle témoigne également de l'engagement mutuel à œuvrer ensemble pour promouvoir la stabilité politique et sociale ainsi que pour garantir un développement durable sur tout le territoire tchadien.



Cette réunion entre Mahamat Abakar et Violetta Kakyomya représente une étape significative dans la coopération fructueuse qui perdure entre le gouvernement tchadien et l’ensemble du système des Nations Unies au Tchad. Elle confirme l’importance cruciale accordée à ces partenariats internationaux visant à répondre aux défis prioritaires du pays tout en construisant un avenir meilleur pour ses habitants.