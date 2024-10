Tchad : Le gouvernement s'engage pour l'amélioration des conditions de vie à Kabé

Une délégation gouvernementale de haut niveau, conduite par le ministre de l'Urbanisme, Mahamat Assilek Halata, s'est rendue à Kabé pour une visite de travail. Accompagné de son collègue de la Sécurité, le général Ali Ahmat Akhabach, et des secrétaires généraux des ministères de l'Action sociale et de la Santé publique, le ministre a pu constater de visu les défis auxquels fait face cette localité et échanger avec les populations.



Cette visite s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie des populations, notamment en milieu rural. Les ministres ont pu échanger avec les autorités locales, les chefs traditionnels et les représentants de la société civile pour recueillir leurs préoccupations et identifier les besoins prioritaires de la population de Kabé.



Les ministres ont visité différents quartiers de Kabé pour évaluer l'état des infrastructures et identifier les besoins en matière d'aménagement urbain. Le ministre de la Sécurité a abordé les questions liées à la sécurité des personnes et des biens, notamment la lutte contre l'insécurité et la criminalité. Les secrétaires généraux des ministères de l'Action sociale et de la Santé publique ont évalué l'accès de la population aux services sociaux de base tels que l'eau potable, l'assainissement et les soins de santé.



À l'issue de cette visite, le ministre de l'Urbanisme a réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations de Kabé. Il a annoncé que des mesures concrètes seraient prises pour répondre aux besoins exprimés par les habitants.



Les populations de Kabé ont accueilli favorablement cette visite ministérielle et ont exprimé leur espoir de voir les promesses du gouvernement se concrétiser rapidement. Ils attendent avec impatience la mise en œuvre des projets annoncés.



Cette visite à Kabé témoigne de la volonté du gouvernement tchadien de s'engager en faveur du développement des zones rurales. En répondant aux besoins exprimés par les populations, les autorités espèrent améliorer les conditions de vie des habitants de Kabé et renforcer le lien de confiance entre l'État et les citoyens.