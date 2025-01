Tchad : Le gouverneur de Barh el Gazel réunit les régies financières pour discuter des défis et des perspectives

Le gouverneur de la province du Barh El Gazel, Abdelaziz Tchanglang Tokama, a tenu une rencontre avec les responsables des régies financières ce jour. L'objectif de cette réunion était d'échanger sur les difficultés rencontrées par la province en matière de recouvrement des fonds.





Lors de cette rencontre, le gouverneur a salué les efforts déployés par les responsables des régies financières à différents niveaux. Il a souligné que les finances publiques représentent l'une des colonnes vertébrales du développement du pays. Il a également insisté sur l'importance de verser les recettes, qu'elles soient irrégulières ou régulières, dans le respect des délais stipulés par la législation en vigueur.





Le gouverneur a mis en avant la nécessité de travailler main dans la main pour atteindre les objectifs des 12 chantiers et 100 actions du programme politique du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Cette collaboration est essentielle pour améliorer la gestion des finances et favoriser le développement économique de la province.





Cette rencontre souligne l'engagement des autorités locales à résoudre les problèmes financiers et à garantir un recouvrement efficace des fonds, crucial pour le développement de la province et du pays dans son ensemble.