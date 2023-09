Tchad : Le jeune artiste Benil dévoile le clip 'Gourouss' issu de son album 'Brakoss'"

Après la sortie de son album intitulé « Brakoss », comprenant 12 titres, le 4 novembre 2022 en streaming, sous la direction artistique du rappeur Ndjamboy (Anonyme), le jeune artiste Benil, plein de motivation et de créativité, présente le clip de la chanson « Gourouss ».



Ce clip a été réalisé par le talentueux Adam Power, et sa sortie officielle est prévue pour le samedi 9 septembre 2023 sur la plateforme YouTube.



Cette chanson, extraite de son album, raconte le quotidien de la jeunesse qui ne baisse pas les bras, cherchant à gagner de l'argent par tous les moyens, en utilisant sa force et son intelligence. Vous pourrez découvrir ce clip captivant à partir du 9 de ce mois.