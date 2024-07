Tchad : Le leadership féminin au cœur d'une conférence-débat : Défis et perspectives

Les échanges ont permis de mettre en lumière les obstacles majeurs qui freinent l'émergence du leadership féminin au Tchad. Parmi les défis identifiés, les conférenciers ont souligné la persistance des préjugés sexistes dans la société, les pesanteurs socioculturelles, le harcèlement sexuel, et la domination masculine dans de nombreux secteurs. Ces facteurs combinés créent un environnement hostile à l'épanouissement des femmes et à l'expression de leur leadership.



Outre les obstacles externes, les intervenants ont également évoqué des freins internes qui limitent l'émergence du leadership féminin. Le manque de confiance en soi et d'audace chez certaines femmes, ainsi que la difficulté à s'imposer et à prendre des décisions cohérentes, constituent des défis majeurs à relever.



Face à ces obstacles, les conférenciers ont lancé un appel pressant aux femmes et aux jeunes filles tchadiennes. Ils les ont encouragées à briser le silence et à s'affirmer en revendiquant leurs droits et en refusant d'être reléguées au second plan. Ils ont également souligné l'importance du mentorat et du soutien entre femmes, pour favoriser l'émergence de nouvelles leaders.



Le panel a déploré la lenteur du progrès en matière de leadership féminin au Tchad. Ils ont insisté sur la nécessité d'une prise de conscience collective et d'une mobilisation générale pour briser les stéréotypes et créer un environnement plus favorable à l'épanouissement des femmes leaders.



La question du travail informel, dans lequel évoluent de nombreuses femmes tchadiennes, a également été abordée. Les intervenants ont souligné que cette situation précaire limite les opportunités d'évolution et d'affirmation des femmes, les empêchant de s'investir pleinement dans des rôles de leadership.



Cette conférence-débat a permis d'ouvrir un dialogue constructif sur la question du leadership féminin au Tchad. Les échanges ont mis en exergue les défis majeurs auxquels les femmes sont confrontées, mais aussi les potentialités immenses qu'elles recèlent. Un message fort a été lancé aux femmes tchadiennes : briser le cycle de l'infériorité, s'imposer par leur talent et leurs compétences, et prendre leur place dans tous les domaines de la société, pour un Tchad plus juste et plus prospère.