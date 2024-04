Tchad : Le ministère de l’aménagement du territoire face à un déficit de matériel informatique et de mobilier de bureau dans les services techniques centraux

Il ressort de cette visite que dans presque tous les services visités, il y a un manque cruel de matériel informatique notamment les ordinateurs et les imprimantes, le manque ou l'inopérationnalité des climatiseurs de bureau, l'insuffisance du mobilier de bureau. Il est également à noter l'insuffisance du personnel qualifié et d'appui dans certains services.



Cette situation entrave grandement le bon fonctionnement des activités administratives et techniques des services concernés. En effet, sans équipement informatique adéquat tel que des ordinateurs performants et des imprimantes fonctionnelles, il devient difficile pour le personnel d'accomplir leurs tâches quotidiennes efficacement. De plus, l'absence ou la défaillance des climatiseurs rendent les conditions de travail insupportables pendant la saison chaude au Tchad.



De même manière, l'insuffisance du mobilier de bureau pose un problème majeur en termes d'espace et d'organisation pour accomplir les tâches professionnelles correctement. Les employés sont confrontés à une pénurie flagrante de bureaux ergonomiques ainsi que d'autres éléments essentiels comme des chaises confortables et des armoires pour ranger leurs documents.



D’une manière générale, les responsables rencontrés des structures visitées ont apprécié positivement l’initiative du secrétariat général de faire le déplacement et de constater les conditions dans lesquelles exerce le personnel. Cette visite témoigne de la volonté des deux secrétaires généraux d’instaurer un nouveau climat de convivialité et un franc partenariat avec les structures sous tutelle.