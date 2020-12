Tchad : Le ministère de la Femme a organisé la cérémonie d’arbre de Noël en faveur des orphelins

Le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite enfance a organisé ce 23 décembre 2020, au Centre CENEKE de Koundoul, une cérémonie de l’arbre de Noël, en faveur des enfants orphelins et autres enfants de la rue.



Cette cérémonie a été présidée par Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, directeur général technique, représentant de Mme la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite enfance empêchée. Dans son discours de circonstance, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim a rappelé que Noël est un moment de partage et de convivialité.



C’est pour cette raison que le gouvernement, à travers le ministère en charge de la Petite enfance, a bien voulu organiser cette cérémonie en faveur des enfants en situation de détresse. Très satisfaits, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement, avant de se souhaiter chacun, une bonne fête de Noël.